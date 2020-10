People mover, Basso (Lega): "Vicenda scandalosa, Merola responsabile"

“Merola non ha bisogno di attendere una data certa per farsi fotografare durante un’inaugurazione, sulla vicenda del People mover e delle infinite attese la sua gestione è sufficientemente scandalosa che potrebbe dimettersi lui già ora”.

Così l’Europarlamentare bolognese Alessandra Basso ha contestato le affermazioni del sindaco che nei giorni scorsi aveva chiesto una data certa per l'inaugurazione, pena la richiesta di dimmissioni dei responsabili dei ritardi.

"La prossima settimana sul People mover bisogna che ci sia una data per l'inaugurazione" aveva detto il primo cittadino "non si può contare molto sulla mia generosità e pazienza democratica, perchè alla fine le critiche se le prendono solo il sindaco e l'amministrazione anche se non hanno nessuna responsabilità" quindi "o c'è una data o da parte mia ci sarà una richiesta di dimissioni dei responsabili".

A poche ore dall'attacco di Merola, si era fatta viva Marconi Express, la società di scopo nata per la costruzione e la gestione del collegamento rapido tra l’aeroporto Marconi e la stazione, che confermava: "Il percorso verso l'apertura al pubblico sta proseguendo".

“La gestione è la sua, in quanto sindaco, poi vengono tutti gli altri - continua Basso - quello di Merola è il classico scaricabarile verso i lavoratori nel classico modo che serve ad evitare di prendersi ogni tipo di responsabilità” e ricorda “non può ovviamente essere colpa dei lavoratori se le lentezze nell’apertura dell’infrastruttura sono squisitamente burocratiche. Il pesce puzza sempre dalla testa, se c’è un responsabile dei ritardi, questo è solamente Merola”.