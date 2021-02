Chiusura anticipata per il People Mover: attivati bus sostitutivi

Chiusura anticipata del “Marconi Express”. Tper rende noto che oggi, mercoledì 24 febbraio per ragioni tecniche, il collegamento su monorotaia anticiperà la chiusura del servizio alle ore 20:30.

Sarà attivo un collegamento sostitutivo con BUS tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Aeroporto, con fermata intermedia al Lazzaretto. I punti di partenza dei bus sostitutivi sono:

AEROPORTO - al piano terra, all’uscita arrivi;

LAZZARETTO - in via Terracini;

STAZIONE CENTRALE - in Via Carracci.

Su questi BUS vanno utilizzati solo i titoli di viaggio del Marconi Express e sono identificati dall’indicazione “Marconi Express (MEX)” sul display dell’autobus stesso.