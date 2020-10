People mover, Merola: "Data certa o dimissioni dei responsabili, le critiche le prendo io"

"La prossima settimana sul People mover bisogna che ci sia una data per l'inaugurazione". Lo ha detto il sindaco Virginio Merola che avverte "non si può contare molto sulla mia generosità e pazienza democratica, perchè alla fine le critiche se le prendono solo il sindaco e l'amministrazione anche se non hanno nessuna responsabilità". In altre parole un aut aut, il primo cittadino pretende tempi certi sull'avvio del People mover, rinviato ormai svariate volte. "O c'è una data o da parte mia ci sarà una richiesta di dimissioni dei responsabili".

Il 9 settembre scorso infatti il ministero dei trasporti attraverso la sezione bolognese dell'Ufficio speciale trasporti a impianti fissi (Ustif) aveva dato il nulla osta, al quale è seguito, il 25 settembre, l'autorizzazione del Comune di Bologna per "l'apertura al pubblico esercizio".

A poche ore dall'attacco di Merola, si fa viva Marconi Express, la società di scopo nata per la costruzione e la gestione del collegamento rapido tra l’aeroporto Marconi e la stazione, che conferma come "il percorso verso l'apertura al pubblico sta proseguendo. Sono state effettuate le attività in ottemperanza alle più recenti normative anti Covid-19 a proposito del trasporto pubblico ed è in corso l'allestimento delle stazioni con opportuna segnaletica" si legge nella nota "seguiranno alcuni giorni di simulazione di esercizio e le ultime manutenzioni prima della partenza. Anche queste ultime fondamentali tappe sono state oggetto di confronto e discussione nei giorni scorsi con gli uffici

tecnici del Comune di Bologna, che Marconi Express spa ringrazia per la fattiva collaborazione. Marconi Express Spa continuerà a tenere aggiornati gli interessati attraverso il proprio sito web e specifiche comunicazioni".