People Mover, bus notturno. Battistini: "Telenovela, opera nata male"

Il potenziamento estivo del People mover di Bologna tramite bus? Decisione che corrisponde di fatto "ad una resa progressiva e ormai definitiva davanti ad un'opera nata male e finita peggio", attacca l'ex candidato sindaco Fabio Battistini, presidente di Bologna ci piace, con un post su Facebook.

"Il People mover da telenovela infinita sta diventando una tragica farsa", scrive il civico. "Il Comune ha deciso di implementare il servizio del People mover, inadatto a rispondere alla crescente domanda legata alla ripartenza della stagione turistica- continua il post- attraverso l'ausilio di un servizio bus. E questa decisione arriva ad una settimana dall'annuncio della mancanza di pezzi di ricambio per le navette, a neanche un anno dalla partenza del servizio".

La domanda, per Battistini, "è sempre e drammaticamente la stessa: ma che bisogno c'era di spendere tanti soldi della nostra comunità per un fardello inutile, improduttivo e che ha continuo bisogno di vedere integrati investimenti economici straordinari? Vogliamo far notare a questa amministrazione, forse distratta, che il servizio autobus dall'aeroporto alla stazione al centro città esiste da sempre ed ha sempre funzionato?".

E soprattutto "è molto più economico- aggiunge il civico- se pensiamo al costo di un viaggio sulla navetta disgraziata per una famiglia di quattro persone". Dal sindaco Matteo Lepore, in conclusione, "ci aspettiamo qualcosa di più risolutivo del solito pannicello caldo a mettere una toppa quando oramai è troppo tardi".