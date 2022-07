People mover ancora fermo: ennesimo stop per "ragioni tecniche"

Il People Mover è (ancora) "temporaneamente sospeso", come rende noto Marconi Express, la società di gestione della monorotaia che collega la stazione ferroviaria all'aeroporto Guglielmo Marconi. Sembra diventato un tormentone, e non solo estivo, purtroppo.

Come ormai accade periodicamente, le ragioni sarebbero di tipo tecnico ed è stato attivato il solito bus sostitutivo tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Aeroporto, con fermata intermedia al Lazzaretto: nonostante i tempi di percorrenza notevolmente più lunghi, per viaggiare sul bus "sono validi solo i titoli di viaggio del Marconi Express - identificati dall’indicazione “Marconi Express (MEX) sul display dell’autobus stesso" - in altre parole costa come il People mover, ma ci mette molto più tempo.

La monorotaia è rimasta ferma anche nei giorni scorsi e al danno, per i passeggeri, si è aggiunta la solita beffa: anche il bus si è guastato, fermandosi in viale Togliatti.

Indagine verso l'archiviazione

Mentre i passeggeri pagano i disagi - e un biglietto da oltre 9 euro - per viaggiare su un normale bus, la Procura di Bologna chiede al gip di archiviare l'indagine aperta sui numerosi disservizi. Questo perché, le verifiche tecniche che sono state svolte "non hanno fatto emergere situazioni di rilevanza penale né rispetto all'originaria ipotesi di frode nelle pubbliche forniture, né rispetto alla sicurezza".

Dunque non ci sarebbero responsabilità sotto questi aspetti.

"Come sempre prendiamo atto del lavoro della magistratura e siamo a disposizione per tutti gli approfondimenti", aveva commentato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore "penso che le Istituzioni debbano avere come compito quello di far funzionare le cose. Stiamo lavorando con tutta la compagine perchè il People Mover superi i suoi problemi strutturali e ci siano sempre meno disservizi".

Proprio a causa delle continue sospensioni per "ragioni tecniche", il Comune non aveva erogato il contributo ex art. 42 del contratto di concessione relativo al primo anno di esercizio.

Il servizio di navetta veloce aeroporto-stazione

Con il Marconi Express raggiungi l’aeroporto di Bologna dalla Stazione Centrale e dal centro città in 7’30”, su un percorso sopraelevato senza interferenze con il traffico stradale, con una navetta elettrica comoda, veloce e pulita. Così sul sito di Marconi Express viene presentato il servizio, che si propone di essere attivo - si legge sulla pagina web- " 365 giorni l’anno, dalle 5:40 alle 24, con 8 partenze l’ora per ciascuna direzione nelle ore di punta".

Nella stazione ferroviaria di Bologna Centrale, Marconi Express si trova all’interno dell’atrio su via de’ Carracci, raggiungibile dall’ingresso di Piazza Medaglie d’Oro attraverso i sottopassi pedonali. In aeroporto, Marconi Express si raggiunge salendo al piano partenze, a cui è collegato da un tunnel coperto.

Inoltre, dal 5 giugno al 30 settembre 2022, dalle ore 4 alle 5:20, e dalle 00:10 alle 1:30, è attiva la linea bus sperimentale “Marconi Express 940”.

(People mover - foto archivio)