People mover, passeggeri sotto il limite: il Comune "mette da parte" 1,4 milioni

Il Comune ha dovuto accantonare 1,43 milioni di euro che potrebbero essere versati a Marconi Express, in altre parole al sistema People Mover, che probabilmente non trasporterà il numero di passeggeri stimato di 710mila all'anno.

Si tratta di una copertura per i mancati introiti come hanno confermato gli assessori alla Mobilità e al Bilancio, Claudio Mazzanti e Davide Conte, rispondendo alle domande in question time.

La cifra è la massima prevista, ma se i passeggeri saranno meno di 545mila "la cifra va corrisposta integralmente. Nei primi tre mesi abbiamo avuto un totale di circa 100.000 passeggeri paganti, quindi se si conferma questo trend andrà corrisposto l'intero importo", conferma l'assessore Mazzanti che però sottolinea: "Senza la pandemia non avremmo questa situazione, l'aeroporto ha registrato un calo dell'85% dei passeggeri", anche se il "coefficiente di cattura" sui passeggeri del Marconi "è del 16% e le aspettative sono state superate - poichè - nel piano economico-finanziario si ipotizzava infatti un coefficiente di 13,2% per avere l'equilibrio, previsione poi portata al 14,9% nel successivo adeguamento".

"E' stata una scelta di prudenza. Non si è ancora realizzata la necessità di utilizzare questo accantonamento, ma è molto probabile che avvenga - ha spiegato Conte - non mettere da parte risorse per tempo, avrebbe fatto saltare il bilancio da un punto di vista della legittimità".

"Oltre al danno, la beffa - ha detto Emily Clancy di Coalizione civica- il contratto con Marconi Express è fatto male", mentre per il capogruppo di Fratelli d'Italia Francesco Sassone : "Quelle risorse potevano essere utilizzate per aiutare i cittadini in difficoltà". Anche per Dora Palumbo, candidata sindaca di Sinistra Unita, "aver fatto partire il People Mover in piena pandemia è stato un errore".