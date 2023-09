People Mover costoso? Marconi Express risponde: “I numeri ci danno ragione”

Il People Mover sarebbe affollato e troppo costoso, almeno in base alle critiche più comuni che la navetta riceve. Ma a difendere il servizio ci pensa Massimiliano Cudia, presidente dei Marconi Express: “In base agli accordi avremmo potuto arrivare a un costo del biglietto di 12,80 euro, soprattutto perché i rincari della bolletta energetica sono stati molto alti" dice Cudia durante una commissione in Consiglio comunale, sottolineando come il prezzo sia invece rimasto di 11 euro. “La tariffa calmierata a 11 euro è stata decisa in accordo con il Comune” evidenzia il manager, che aggiunge come, secondo lui, “undici euro possono sembrare molti”, considerando che “la navetta permette di poter arrivare in 8 minuti da un hub all'altro della città".

Quarta navetta

Intanto i numeri crescono: quasi +25% di passeggeri rispetto al 2022, ovvero più di un milione di utenti in otto mesi, da gennaio ad agosto. Dati confortanti, tanto da ipotizzare l’inserimento nella flotta di una quarta navetta: “Stiamo valutando dal punto di vista economico e tecnico la possibilità di affiancare il sistema con una quarta navetta – scrive l’agenzia Dire, riportando le parole di Cudia –, per poter rispondere a una crescita dei passeggeri che è stata più celere di quanto si immaginava. Nei prossimi mesi avremo una visione più chiara. Ci stiamo lavorando" conclude il manager.