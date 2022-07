People Mover fermo, ressa e caos in stazione: "Soldi offerti alle auto private per un passaggio"

"Di sicuro la prossima volta tenterò di non partire da Bologna". Ne è sicuro Guido Ricci, professionista di 44 anni, che questa mattina si è imbattuto in una interruzione del servizio del People Mover (all'ora in cui si scrive ancora in corso, ndr), finendo per attendere interminabili minuti sul bus sostitutivo messo a disposizione da Marconi Express. Il tutto -spiega Ricci a Bolognatoday- a tariffa piena, per un percorso che però si è rivelato ben più lungo degli otto minuti promessi dalla navetta ferrata.

Va detto che l'atmosfera per forza di cose era già surriscaldata, e non per il gran caldo di questi giorni. Da più di 24 ore infatti è in corso uno sciopero dei tassisti, in protesta contro il ddl concorrenza che il governo sta per licenziare. Come se non bastasse, al disagio per le auto bianche introvabili si è aggiunta anche una interruzione del People Mover. I collegamenti da e per la stazione dei treni sono andati letteralmente in tilt.

Ressa per il bus alla stazione: "Alcuni cercavano di fermare le auto e offrire denaro per raggiungere l'aeroporto"

Ricci racconta quello che ha vissuto (qui la segnalazione VIDEO). Tutto comincia non appena arrivati in stazione centrale a Bologna. "La situazione era paradossale -descrive Ricci, proveniente dalla Toscana e diretto con un volo verso Atene per un meeting- addirittura c'era chi, essendoci penuria di taxi, è finito a cercare di fermare le auto lungo i viali e offrire ai conducenti denaro per essere condotte in aeroporto".

La scena, osservata da lontano, faceva il paio con quello che stava capitando dentro il bus. Ancora Ricci: "Ci sono stati momenti di tensione, alcune persone hanno gridato che stavano perdendo il volo, mentre altre non appena hanno visto le porte aprirsi si sono aggiunte, e alla fine l'autista non riusciva a chiudere le porte".

Biglietto intero "ma poi naturalmente il tragitto è più lungo"

Poco prima, all'arrivo in stazione, Ricci e agli altri passeggeri sono stati edotti della sospensione temporanea del servizio People Mover e l'istituzione dei bus sostitutivi. "Ci hanno fatto pagare la tariffa per intero, poi ci hanno indicato che al piazzale centrale vi sarebbero stati i bus sostitutivi". Una volta arrivati sul posto però "ci si è trovati davanti a una fiumana di gente, che si ingrossava sempre di più. Gli autobus c'erano, ma erano piccoli e arrivavano con una cadenza di almeno 15 minuti, quindi non riuscivano a far salire tutte le persone. Si sono creati momenti di tensione, con la gente ammassata che non faceva chiudere le porte, creando altro ritardo". In tutto ciò "non ho visto nessun addetto sul piazzale incaricato di gestire la situazione".

Alla fine il viaggio è andato a segno, il volo è stato preso in tempo da Ricci e la vicenda si è conclusa senza danni irreparabili. Però rimane il ricordo di una esperienza disagevole.

"Direi -conclude la testimonianza del passeggero- che il collegamento per l'aeroporto di Bologna è un servizio fondamentale, e se si pretendono più di 9 euro per offrirlo, bisogna saperlo garantire. Le giornate nere possono capitare, ma non fornire mezzi sostitutivi adeguati, non fornire informazioni esaustive oltre ad essere una beffa per chi paga un servizio diventano un danno se causano la perdita un volo".