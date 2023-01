People Mover a singhiozzo e non solo: "Meteo peggiora, possibili sospensioni"

Il maltempo per ora non c'entra, ma alle porte non sono esclusi ulteriori disservizi causa neve annunciata dalle previsioni meteo. Nuovo funzionamento a singhiozzo per la navetta People Mover, che da ieri è a mezzo servizio con una sola navetta funzionante de gli autobus di supporto. A comunicarlo è una nota di Marconi Express, che precisa come il parziale stop serva per "consentire lo svolgimento di un controllo tecnico, resosi necessario a seguito di un’anomalia segnalata su un’altra vettura".

La monorotaia, che proprio in questi giorni ha visto il biglietto aumentare di un oltre euro e mezzo a 11€ sola andata, ha specificato che anche il maltempo potrebbe incidere negativamente sulle prestazioni della navetta. "Nelle prossime giornate -riprende la società- a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche determinate dal ciclone Thor, con possibile presenza di ghiaccio e neve sulla via di corsa, il servizio su monorotaia di Marconi Express potrebbe non essere regolare per consentire lo svolgimento delle operazioni di sghiacciamento e pulizia, previste dal regolamento di esercizio per garantire la piena sicurezza".

Fdi attacca: "Purtroppo non siamo su Scherzi a parte"

"Abbiamo pensato di essere vittime di Scherzi a Parte" hanno commentato ironicamente i consiglieri comunali e regionale di Fdi, Stefano Cavedagna, Francesco Sassone e Marta Evangelisti, lamentando come il disservizio si sia verificato "nel giorno in cui scattava l’aumento della tariffa a 11 euro". Un aumento che "avevamo chiesto di bloccare" hanno tuonato i consiglieri, anticipando che il dossier disservizi andrà ad arricchire i faldoni che Fratelli D'Italia intende portare alla Corte dei conti. "L’applicazione del contratto di concessione non può valere solo quando fa comodo a Marconi Express, e a mai quando bisogna garantire un servizio funzionante" concludono i rappresentanti Fdi.