People Mover ridotto 'per meteo', Fdi: "Biglietto aumentato per mezzo fallato"

Dall'Odissea al teatro dell'assurdo. Usano metafore drammaturgiche gli esponenti di Fdi, imbufaliti dopo che Marconi Express, la società che gestisce il People mover, ha annunciato la riduzione dell'orario di esercizio della navetta fino a marzo, per evitare blocchi improvvisi dovuti al maltempo.

"Quella del People mover non è nemmeno più un'odissea perché sembra uscita dalla penna di Ionesco, il maestro del teatro dell'assurdo". Sferzano così i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia (Stefano Cavedagna, Manuela Zuntini, Francesco Sassone, Fabio Brinati e Felice Caracciolo) dopo aver saputo che la navetta viaggerà a scartamento ridotto per almeno un mese, tempo necessario all'installazione di un software che le permetterà di funzionare anche col maltempo.

"Questo significa, a rigor di logica, che chi da mesi difende a spada tratta il People mover e ha di recente approvato l'aumento di prezzo del biglietto, ha sempre saputo che quello che difendeva era un mezzo di trasporto fallato, che si fermava con il maltempo. Bastavano due gocce o un po' di freddo e tutto si bloccava", dicono gli esponenti di Fdi in una nota congiunta.

"Con che coraggio ora ci viene fatta sapere questa cosa? A rendere ancora più paradossale la situazione è che negli orari di fermo del People mover, i passeggeri dovranno viaggiare in autobus, cosa che ci fa sorgere una domanda: ma il biglietto che dovranno pagare sarà sempre di 11 euro? No perché a questo punto tanto meglio se vanno in taxi", concludono. Cavedagna, Zuntini, Sassone, Brinati e Caracciolo.