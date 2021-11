People Mover, ripristinato il servizio con una navetta

Nella prima mattina di oggi 13 novembre il servizio Marconi Express è stato riattivato. Lo comunica la società in una nota: "L’esito degli accertamenti avvenuti ieri sera è stato infatti positivo ed è stato così possibile rimettere in servizio una navetta. I monitoraggi e le manutenzioni proseguiranno nei prossimi giorni al di fuori dell’orario di esercizio, senza interrompere il servizio. Parallelamente è allo studio un piano di intervento per risolvere definitivamente le anomalie rilevate ad alcuni giunti".

"La situazione dei treni attivi sarà consultabile attraverso un avviso pubblicato nell'homepage dei siti Marconiexpress.it e Tper.it. Come già comunicato, si è in attesa di poter riattivare anche gli altri due mezzi che sono stati sottoposti nelle ultime settimane ad alcune manutenzione, per i quali è necessaria documentazione di certificazione rispetto agli interventi eseguiti. In tutte le giornate di interruzione o di servizio con una sola navetta, sono attivati mezzi sostitutivi o integrativi su gomma, che coprono il percorso aeroporto-Lazzaretto-via de' Carracci e in cui si viaggia nello stesso orario di esercizio e con gli stessi titoli del Marconi Express. Marconi Express si scusa con i passeggeri per il disagio".