Stazione: "In fila sotto il sole per un taxi, da Bologna non me lo aspettavo" | VIDEO

"In stazione c'è il delirio, il People Mover è di nuovo fermo, i bus per l'aeroporto sono stracolmi, quindi anche chi deve raggiungere il Marconi è in fila per prendere un taxi, il tutto sotto il sole cocente".

La segnalazione arriva da una lettrice arrivata con un treno Alta Velocità: "Arrivano pochi taxi sia sul piazzale che nell'area interrata e, avendo molti bagagli, avrei preferito non prendere il bus per raggiungere la mia abitazione. Da Bologna proprio non me l'aspettavo, del resto è un piccolo centro e non è certo un bel biglietto da visita trovare all'arrivo in città il primo assurdo caos, risultato tre quarti d'ora di fila".

In effetti la monorotaia si è guastata nuovamente quindi da questa mattina per andare e venire dall'aeroporto bisogna salire sul bus sostitutivo.