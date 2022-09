People Mover, dal 26 settembre al 5 ottobre chiusura anticipata alle 23

Marconi Express comunica che, da lunedì 26 settembre a mercoledì 5 ottobre, la chiusura del servizio su monorotaia tra l’aeroporto Marconi e la stazione centrale di Bologna sarà anticipata dalle ore 24 alle ore 23, in modo da consentire lo svolgimento di un intervento programmato di manutenzione.

Il collegamento sarà garantito attraverso navetta-bus, con i seguenti punti di partenza: all’aeroporto al piano terra all’uscita arrivi; alla stazione Lazzaretto in via Terracini; alla stazione centrale in via Carracci.