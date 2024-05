Perché la perizia balistica sarà fondamentale per scoprire la verità sull'omicidio di Sofia Stefani

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Per l’accusa ha premuto il grilletto volontariamente. Per il suo avvocato difensore si è trattato di un incidente e il colpo è partito per sbaglio durante il litigio. Dal carcere in cui è rinchiuso con l’accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla relazione sentimentale con la vittima, Giampiero Gualandi attende il giorno in cui verranno effettuate le perizie balistiche all’interno della stanza del comando della polizia locale di Anzola Emilia. È lì che la sua arma di ordinanza, una Glock semiautomatica, ha esploso il proiettile che ha colpito in faccia Sofia Stefani uccidendola. E, secondo il racconto che il commissario capo di 63 anni ha fatto al gip Domenico Truppi, è sulla scrivania di quella stanza che giaceva l’arma quando la ragazza è arrivata.

La pistola era già carica, ha ribadito anche il suo legale Claudio Benenati, perché l’agente stava effettuando la manutenzione in vista di un’esercitazione al poligono di tiro dato che nelle settimane precedenti aveva dato segni di malfunzionamento: “È un aspetto fondamentale per supportare o meno l’ipotesi di uno sparo accidentale – spiega il perito di balistica forense Benedetta Pia De Luca –. Perché soltanto dopo aver compreso se l’arma era perfettamente funzionante oppure se aveva dei difetti è possibile comprendere se il colpo possa essere partito per sbaglio”.

L'incarico ai Ris: ecco cosa dovranno ricostruire

Gualandi si trovava seduto davanti a Stefani, oppure puntava la pistola dall’alto verso il basso? Il sistema di sicurezza della Glock funzionava correttamente? Il 25 maggio il pubblico ministero Stefano Dambruoso conferirà al Reparto Investigazioni Scientifiche dei carabinieri (Ris) l’incarico dell’indagine balistica. I periti dovranno ricostruire la distanza dello sparo, la traiettoria del proiettile e l’impatto sul corpo della vittima, ricercare eventuali residui di sparo ed analizzare i reperti trovati nella stanza in cui è avvenuto l’omicidio: “Bossoli o proiettili, oppure frammenti di questi”, prosegue De Luca. Ipotesi e riscontri che, incrociati con i risultati dell’autopsia che verrà eseguita dal medico legale Valentina Buggelli, saranno fondamentali per scoprire la verità sugli istanti prima della morte della vigilessa 33enne.

L'autopsia e i test

Studiando gli organi colpiti e il tragitto che il proiettile ha fatto all’interno il corpo della vittima, spiega l’esperta, “è possibile stimare anche il tempo di sopravvivenza della vittima e comprendere se abbia potuto compiere altre azioni”. Nella versione di Gualandi tutto è successo in tre minuti: Stefani è entrata nella stanza del suo ex superiore, è scoppiato il litigio e poi è avvenuto lo sparo. Quindi l’uomo ha chiamato il 118 e si è consegnato ai carabinieri: “Se c’è stata una colluttazione, sul corpo della vittima potrebbero essere riscontrate contusioni compatibili con questo evento – sottolinea De Luca –. Anche i test sul foro d’ingresso del proiettile e sui residui delle particelle derivate dallo sparo possono dare elementi utili per determinare a che distanza sia stato esploso il colpo mortale”.

Le tre sicure della Glock: "Per lo sparo accidentale servono due requisiti"

Gualandi e Stefani erano rispettivamente sposato e fidanzata ma avevano avuto una relazione. E la giovane vigilessa, che per un anno aveva lavorato sotto l’autorità del 63enne tra i comandi di Anzola Emilia e Sala Bolognese, non si sarebbe rassegnata al fatto che l’uomo aveva voluto mettere fine alla loro frequentazione. Dalle carte del gip, che nei confronti dell’indagato ha disposto la custodia cautelare in carcere per gravi indizi di colpevolezza, emerge che il commissario capo era stressato dalle insistenze della ragazza. Prima di vedersi per l’ultima volta, Stefani avrebbe chiamato al telefono l’ex capo molte volte, l’ultima sette minuti prima di raggiungerlo nella ‘Casa gialla’ della polizia locale.

La famiglia di Stefani si è affidata al legale Andrea Speranzoni e vuole giustizia. La difesa sostiene la tesi dell’omicidio colposo. Ma se il proiettile sarà davvero partito per sbaglio lo determinerà lo studio sul funzionamento dell’arma e del suo sistema di sicurezza. Che nelle Glock, spiega l’esperta di balistica, è fatto di ben tre sicure che si disinnescano in sequenza quando viene premuto il grilletto: “La sicura al grilletto dispone di una leva – spiega la perito – e affinché la pistola possa sparare il tiratore deve premere contemporaneamente sia la sicura che il grilletto stesso”. Oltre a questa c’è la sicura del percussore che “impedisce che il percussore possa muoversi in avanti, percuotere il fondello del bossolo e quindi far partire lo sparo”, e la sicura anticaduta che è “una sorta di piccola barriera che impedisce che, in seguito a una caduta accidentale, possa esplodere un colpo”. In questo caso, conclude De Luca, l’ipotesi dell’incidente durante la colluttazione necessita di due requisiti: “Il carrello dell’arma, che aveva il caricatore carico, deve essersi chiuso incamerando una cartuccia. E, durante la colluttazione, qualcuno deve aver premuto, volontariamente o involontariamente, la sicura del grilletto e il grilletto stesso”.