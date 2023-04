Street Parade, il Comune avverte: possibili disagi. Il prefetto: “Non si poteva fermare”

“Manifestare è un diritto”: firmato, il prefetto di Bologna Attilio Visconti, il quale si augura che i partecipanti alla Street Parade “evitino atti di vandalismo e rispettino la città che li ospita”. Visconti, ospite di un evento di Ascom, ha spiegato come non ci fossero gli estremi per stoppare la manifestazione in programma domani, sabato 22 aprile: “Non ci sono gravissimi e comprovati motivi di ordine e sicurezza pubblica necessari per poterla negare. Anche perché, qualora ci fossero stati i motivi per annullare una manifestazione da oltre 10mila persone, “devi poi avere la forza fisica per impedire che si faccia”. Ovvero, come riporta l’edizione online de Il Resto del Carlino, “cinquemila poliziotti, cioè tutti i reparti mobili d’Italia, e questo vorrebbe dire trasformare il centro di Bologna in un campo di battaglia”.

Destra all’attacco

La manifestazione non ha però lasciato in silenzio gli esponenti della destra cittadina. Per Giulio Venturi, portavoce cittadino della Lega, la parata dovrebbe essere “assolutamente vietata per motivi di ordine pubblico". La sfilata "avrà come scopo precipuo quello di protestare ‘contro la criminalizzazione del dissenso e della libera espressione, al fianco di chi lotta contro uno Stato che cerca di estinguere ogni forma di opposizione e resistenza”. Dello stesso avviso Stefano Cavedagna, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale: “La manifestazione non dovrà assolutamente intralciare il traffico e causare disagi ai bolognesi, peraltro in un fine settimana di ponte. I commercianti non possono rimetterci ancora una volta".

Cavedagna richiama poi alla memoria quanto già successo alla Street Parade dello scorso dicembre: "Non sono ammissibili gli stessi errori che sono stati fatti in altri momenti. Bisogna assolutamente impedire che si vedano le stesse scene di follia che si sono viste a dicembre scorso. Il presunto ‘divertimento’ di alcuni non può mettere in subbuglio la città”.

Il percorso della Street Parade

Intanto, il Comune di Bologna avverte sui possibili disagi che la Street potrebbe portare alla città. In una nota, l’amministrazione ha fatto sapere che la parata partirà attorno alle ore 14 dai Giardini Margherita per snodarsi sui viali, fino a Porta San Donato, e poi su via Irnerio, via Mascarella, viale Masini, via Matteotti, piazza dell'Unità, via Donato Creti, via Ferrarese e rotonda Monti, per poi terminare al Parco Nord.