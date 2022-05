Perdita di acqua al Sant'Orsola: "Pazienti non trasferiti, disagi contenuti"

Momenti di apprensione questa mattina al Sant'Orsola, dove al padiglione 15 una copiosa perdita di acqua ha invaso i locali del nosocomio. Le cause del guasto -rivela una nota del policlinico- è stata causata da un guasto ad una tubazione dell’impianto di condizionamento in un locale tecnico al terzo piano.

La perdita di acqua è stata poi rapidamente individuata dai sanitari in servizio che hanno messo in sicurezza la situazione. Nessun disagio per i pazienti, per i quali non si è reso necessario alcun trasferimento. L’attività non ha subito nessuna interruzione.

A scopo precauzionale hanno fatto un sopralluogo anche i Vigili del Fuoco che non hanno evidenziato la necessità di ulteriori interventi.