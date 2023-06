No all'aperitivo etico nella mensa della caserma: "Assurdo e inaccettabile"

"Abbiamo partecipato convintamente all’inaugurazione della bottega “Nove metri quadrati di legalità’’ dell’Associazione Terreaudaci Aps che promuove il consumo critico, commercializza prodotti alimentari realizzati da cooperative che contrastano la criminalità organizzata valorizzando i beni confiscati". Lo riferisce il Siulp - Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia Segreteria Provinciale Bologna - che "per sostenere e promuovere con concretezza l’azione di 'Terreaudaci', in questo percorso di valori e legalità nella nostra città, l’intenzione di offrire all’interno della mensa della Caserma Smiraglia, in alcune giornate, un aperitivo gratuito e simbolico realizzato con i prodotti etici della bottega".

Ma, c'è un ma: "Mai ci saremmo aspettati che una iniziativa sobria, ispirata a far conoscere una realtà del nostro territorio che vende prodotti provenienti dai beni confiscati, all’interno di una mensa della Polizia di Stato, potesse aver generato una inspiegabile controffensiva, spingendo l’Amministrazione a negare di fatto l’iniziativa, censurandone la durata ed escludendola per gli spazi quali la mensa e lo Spaccio".

La segreteria provinciale di Siulp fa sapere che la Direzione ha chiarito in una nota di consentire l'iniziativa 'escludendo l’utilizzo dei locali adibiti a mensa di servizio e bar, e limitando la durata temporale dell’evento in una singola giornata'.

"Ciascun prodotto presente nei negozi - specifica Siulp - ha una forte matrice etica ed è un prodotto senza sfruttamento del lavoro; è coltivato principalmente su terreni sequestrati dalle mafie e/o realizzato da cooperative sociali che operano attivamente contro la criminalità organizzata. Siamo - quindi - fortemente amareggiati e increduli su ciò che ci è stato comunicato, poiché rappresenta una offesa non solo al SIULP, ma a tutti coloro che quotidianamente si impegnano per i valori e per la cultura della legalità e alla stessa Amministrazione nel suo complesso per la sua mission Istituzionale".

"Non vorremmo - considera il sindacato - che tale determinazione sia stata assunta per le nostre posizioni critiche sulla mensa, sia per la gestione che per la qualità, tant’è, che nel tempo, abbiamo chiesto la possibilità di erogare i ticket restaurant come opportunità migliorativa della fruizione di un diritto, ottenendo al momento un risultato parziale. Non vorremmo che il divieto di accesso in mensa sia dettato dal fatto che a Bologna la fruizione del pasto e la vivibilità di un ambiente comune, sia divenuto vetrina strumentale per taluni, sotto la 'vigile indifferenza' della stessa Amministrazione".

"Assurdo e inaccettabile - attacca Siul - Non ci stiamo, da Poliziotti e da Sindacalisti e per questo facciamo appello ai Vertici Locali che invitiamo sin da ora a far visita alla Bottega e al Dipartimento di Pubblica Sicurezza affinché, una volta per tutte, si faccia chiarezza su questo gravissimo fatto; sulla la gestione degli spazi comuni di fruibilità come mensa e spaccio, sul benessere e la garanzia dei diritti, assicurandone una gestione terza e imparziale. Ovviamente, non sarà certo questo a fermare l’azione del SIULP a Bologna che non rinuncerà certo all’iniziativa, la riproporrà e intanto l’avvierà nella sede, da domani e fino al 27 Giugno. Quindi per chi vorrà, potrà raggiungerci ed avrà nei prossimi giorni la possibilità di assaggiare i prodotti 'audaci' che potrà acquistare nella bottega. Non lasceremo nulla di intentato per arrivare in fondo a questa spiacevole vicenda" concludono.