Tormenta la ex compagna con pedinamenti e telefonate, scatta il divieto di avvicinamento

I carabinieri del Comando provinciale di Bologna, coordinati dalla Procura, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di un un uomo di 60 anni, consulente finanziario che aveva iniziato a perseguitare l’ex compagna, 41enne, commessa in un supermercato. I fatti sono avvenuti a Sesto Imolese, frazione del Comune di Imola. L’uomo aveva avuto una relazione sentimentale con la donna dal 2011 al 2020. Dopo qualche tempo, l’indagato, non accettando la fine della relazione, aveva iniziato a importunarla sul luogo di lavoro dove si presentava all’improvviso per regalarle dei cioccolatini.

Telefonate, messaggi e pedinamenti

Deluso dai tentativi andati a vuoto, l’uomo aveva messo in atto una vera e propria attività persecutoria nei confronti della vittima con numerose telefonate, messaggi, pedinamenti, anche sotto casa e in luoghi di svago. Sempre più spaventata da questi comportamenti, e temendo per la sua incolumità, la donna si è rivolta ai carabinieri che, al termine dei loro accertamenti, hanno notificato al consulente finanziario la misura cautelare.