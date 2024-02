Persiceto: bolide sfugge ai controlli del carabinieri, a bordo tre scippatori

I Carabinieri di Sansepolcro (Ar) nel pomeriggio di ieri hanno ammanettato tre cittadini romeni tra 45 e 25 anni accusati di furto.

Come riferisce ArezzoNotizie, i militari del comune toscano hanno rintracciato un'auto di grossa cilindrata sospetta, che poche ore prima, era sfuggita al controllo dei colleghi di San Giovanni in Persiceto, individuandola in sosta nel parcheggio di un supermercato. Era utilizzata dai tre stranieri, fermati appena usciti dal negozio.

Mentre i Carabinieri del Nucleo Radiomobile effettuavano i controlli, un’anziana ha riferito loro di essere stata derubata del suo portafogli all’interno del market, indicando i tre uomini come sospetti. E infatti addosso a uno dei

tre è stato trovato il portafoglio derubato alla signora.

La conferma dalle telecamere

La visione del sistema di videosorveglianza ha permesso di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti: il furto era

avvenuto utilizzando la cosiddetta "tecnica del cartone": uno dei soggetti distrae la vittima, mentre il secondo copre la visuale sulla borsa con la scatola di cartone, fulmineo il terzo infila la mano e si impossessa del portafoglio.

Sono in corso di approfondimento, tramite ulteriori indagini, per scoprire eventuali altri reati che potrebbero aver commesso.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri hanno arrestato tre persone per il furto di una cinquantina di armi da sparo all’armeria “Giancarlo Topi di Barbieri Luisa” di Imola.