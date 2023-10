Va fuori strada per sfuggire ai Carabinieri: in auto cocaina e bilancino

I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di San Giovanni in Persiceto, hanno arrestato un 18enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

È accaduto la notte di tra venerdì e sabato verso le ore 1.30, quando i Carabinieri, in servizio di controllo del territorio, hanno visto un uomo a bordo di un’utilitaria, fermo nelle vicinanze di un’attività commerciale.

Quando gli hanno chiesto i documenti, ha messo la retromarcia, urtando leggermente uno dei militari, e si è dato alla fuga. Durante l’inseguimento, ha lanciato dal finestrino alcuni involucri e un bilancino di precisione, ma poi ha perso il controllo dell'auto ed è uscito fuori strada.

Perquisito e identificato, il 18enne è stato trovato in possesso di 4 grammi di cocaina, suddivisi in dosi, oltre a 345 euro in contanti in banconote di vario taglio. Era anche senza patente di guida, perché mai conseguita, pertanto è stato segnalato all’Autorità amministrativa.

Il 18enne, dopo le formalità di rito e su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato arrestato in attesa del processo con rito direttissimo.