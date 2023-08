Persiceto dice addio ad Alfio e Cristina: "Erano due da balotta"

San Giovanni in Persiceto porge l'ultimo saluto ad Alfio Lenzi e Cristina Fanin. Nel pomeriggio di oggi 3 agosto 2023 si sono celebrati i funerali della coppia di imprenditori persicetani deceduti in un incidente stradale a Chitry, in Francia, dove si trovavano in vacanza. Lui 63 anni, proprietario della macelleria "Fratelli Lenzi" in centro, lei 56 anni era pasticcera al "Magic Pasticcio", forno molto conosciuto e frequentato dai cittadini. Le salme sono arrivate dal paese d'oltralpe nella giornata di ieri 2 agosto, oggi l'ultimo omaggio.

I funerali

Le celebrazioni del rito funebre si sono svolte presso la chiesa dei Santi Senesio e Teopompo di Tivoli, frazione di San Giovanni in Persiceto, dove i due coniugi vivevano. Le salme sono arrivate intorno alle ore 16 con due carri funebre. I due figli della coppia - Michael e Sara - le hanno accolte e accompagnate fino a poco prima dell'altare.

A Tivoli si è radunato un bagno di folla per dire addio ad Alfio e Cristina. Tantissime le persone anche fuori dalla chiesa, sedute nel cortile e al caldo, ma attente a seguire la cerimonia per rendere omaggio alla coppia. Sintomo, questo, di amicizia e affetto da parte di tutta San Giovanni nei quotidiani rapporti con quella che era la loro clientela. Con le loro rispettive attività commerciali erano molto presenti sul territorio, tanto che con oltre trent'anni di attività molti clienti si sono trasformati in amici o conoscenti. Una presenza, la loro, importante per un paese che fa dei piccoli negozi un punto di riferimento. Per queste ragioni, anche il sindaco Lorenzo Pelegatti ha deciso di partecipare ai funerali, seppur non in veste ufficiale.

La chiesa è stata colorata dalle tante corone di fiori e dediche che amici e conoscenti hanno portato alla coppia, e appena fuori dall'entrata principale - prima della cerimonia - si sono sviluppate due lunghe file per la firma nel registro delle dediche.

La celebrazione

La santa messa è cominciata con un ricordo alla coppia scomparsa, per poi proseguire con il classico rito funebre. Il parroco durante l'omelia ha rivolto pensieri e preghiere alla famiglia, chiedendo: "Quest'ultimo, misterioso e anche ingiusto viaggio che Alfio e Cristina hanno affrontato insieme venga affidato nelle mani di Dio e che diventi resurrezione e misericordia". "Dio - ha proseguito il parroco rivolgendosi ai figli Micheal e Sara - lancia le sue reti per salvare i suoi discepoli e per portarli con sé. In questi giorni difficili e 'tribolati' avrete sicuramente trovato la forza delle reti di salvataggio del Signore nei gesti di affetto, conforto e amore dei vostri cari".

"Preghiamo - conclude il parroco sempre rivolgendosi ai figli - che non vi scordiate mai di tutto quello che avete ricevuto di bello dai vostri genitori e che nemmeno la morte può portarvi via: l'amore, la benedizione, la fedeltà".

"Perché la malattia se ne vada via, evviva l'allegria"

A margine della santa messa, conclusi i riti religiosi, i figli Michael e Sara hanno deciso di rendere omaggio ai loro genitori con un piccolo discorso di addio. Nel farlo, hanno letto un messaggio arrivato loro da Patrizia, una motociclista che Alfio e Cristina avevano conosciuto durante la loro ultima vacanza in Francia e che ha viaggiato con loro - insieme al marito - per un periodo. "Non ci sono parole adatte per un momento come questo" - si legge nel messaggio. "Sono stati pochi i giorni insieme, ma sin da subito ho colto l'infinita dolcezza di vostra mamma e la grande carica e simpatia di vostro papà: sono caratteristiche rare" scrive la compagna di viaggio della coppia ai figli. "Li ho visti felici e sereni fino all'ultimo minuto, prima di salire in sella" conclude il messaggio. Michael e Sara hanno poi ringraziato tutti per la partecipazione e l'affetto e hanno concluso con una frase che Cristina diceva sempre, anche nell'imbarazzo del marito: "Perché la malattia se ne vada via, evviva l'allegria!".

L'ultimo intervento prima della sepoltura è invece stato quello di Miriam, una delle sorelle di Cristina. Nel ringraziare tutti per i messaggi di amore e affetto ha spiegato come fossero due "da balotta". "Avevano un grande cuore che volevano condividere con tutti" continua Miriam. "Se fossero qui sicuramente direbbero 'la morte non è nulla, siamo solo passati dall'altra parte, nascosti, ma siamo sempre noi. Continuate a chiamarci per nome e a ridere delle piccole cose che ci facevano ridere, resteremo nei vostri pensieri ma rassicuratevi e asciugatevi le lacrime, va tutto bene: il vostro sorriso sarà la nostra pace". I coniugi sono poi stati sepolti nel cimitero adiacente alla chiesa.

Continua a leggere su BolognaToday.it