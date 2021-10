Persiceto: 3 chili di hashish, cocaina e 27mila euro, due arresti

Il personale della 6a sezione Antidroga della Squadra Mobile, coadiuvata da personale dell’Unità Cinofila, ha arrestato due cittadini marocchini di 37 e 26 anni per spaccio.

Durante un controllo sulla via Persicetana, sono stati trovati in possesso di 7 confezioni di hashish per un peso di 3,200 chili circa, in “33 piastre”. Gli agenti hanno perquisito anbche l'appartamento in uso ai due, a San Giovanni in Persiceto, dove hanno trovato anche 20 di cocaina già suddivisa in dosi e la di 27.500 euro oltre a bilancini e materiale per il confezionamento.

I due pusher sono stati arrestati: sono alla Dozza in attesa di convalida.