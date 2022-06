Malore durante la processione: musicista muore a Persiceto

Franco Minarelli, 85 anni, è morto durante le celebrazioni del Corpus Domini, mentre suonava con la banda a San Matteo della Decima, la frazione nella quale era nato.

Minarelli, come riferisce Il Resto del Carlino, era presidente del ‘Gruppo bandistico persicetano’ ed era stato anche commerciante di ortofrutta. Domenica sera improvvisamente si è accasciato al suolo ed è stato soccorso da alcuni presenti addestrati per casi di primo soccorso. Quando sono arrivati, i sanitari del 118 non hanno potuto che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social: " Mi dispiace tantissimo, una delle primissime persone che conobbi quando ci trasferimmo a Decima da Bologna (32 anni or sono), lo ricorderemo sempre, persona sempre disponibile e capace di trasmettere buon umore - e ancora - Prima della processione mi ha salutato e mi ha detto: Hai visto che ce l'abbiamo fatta a suonare di nuovo a Decima nelle celebrazioni importanti. Era felicissimo! Ci ha lasciato facendo quello che più desiderava nella vita! Ci hai lasciato nello sgomento, ma con la certezza che la morte ti ha sorpreso contento di suonare nella tua amata banda".

(Il Gruppo Bandistico Persicetano - Foto FB)