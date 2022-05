Pomeriggio al laghetto con canna da pesca e tenda: ma anche con 2 etti di droga

Era sospettato di spaccio dopo le segnalazione dei residenti di alcune vie del quartiere Navile. Ed è così che gli agenti della squadra mobile hanno deciso di approfondire. Ieri pomeriggio, l'uomo, italiano di 37 anni, incensurato, è partito in auto da via Zanardi alla volta di via del Rosario, dove si trova un laghetto per la pesca sportiva.

Lì ha preso posizione e ha montato anche una tenda, quindi i poliziotti hanno deciso di controllarlo: all'interno della tenda hanno trovato due etti di marijuana, 2 grammi di cocaina e 30 grammi hashish. La perquisizione è stata così estesa all'automobile e, sotto un zappettino, sono stati rinvenuti 6.500 euro in contanti, quindi è stato ammanettato e tratto in arresto.