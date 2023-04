Anziano pescatore cade nel fiume: interviene l'elisoccorso | VIDEO

Si trovata a passare un tranquillo sabato primaverile a pesca sul fiume Santerno, a Castel del Rio, ma, per motivi non ancora noti, è caduto nel corso d'acqua sbattendo sui sassi.

E' accaduto ieri, 1° aprile, intorno alle 13. Sul posto sono intervenuti immediatamente le squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Bologna e del distaccamento di Imola e Fontanelice per coadiuvare l'intervento di recupero dell'uomo finito sui sassi del fiume.

Sono arrivati anche i Carabinieri e i sanitari del 118 che hanno trasportato il pescatore, 76enne di San Giovanni in Persiceto, con l'elicottero all'ospedale Maggiore. Non sarebbe in pericolo di vita, ma resta da stabilire la causa della caduta, forse per un malore.

I Vigili del Fuoco, nella serata di ieri, sono anche intervenuti a per recuperare un'auto finita in una scarpata e soccorrere i passeggeri, due persone anziane.