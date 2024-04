Esce di casa per andare a pesca e scompare: ritrovato morto nell'acqua

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un uomo di 82 anni, originario di Loiano, è stato trovato morto questa mattina nella frazione di Molino del Pero a Monzuno. Stando alle prime ricostruzioni l’uomo era uscito da casa ieri, sabato 20 aprile, per andare a pescare. Da quel momento si sono perse le sue tracce.

È stata la figlia che, non vedendolo rientrare, ha chiamato i soccorsi. Le ricerche si sono concluse nella mattina di oggi 21 aprile con il ritrovamento del cadavere dell’uomo in uno dei bacini d’acqua della zona: forse per un malore, o per una disattenzione dato il terreno poco stabile, l’82enne è scivolato in acqua e non è più riuscito a risalire. Sulla riva era rimasto l'equipaggiamento da pesca. Il corpo è stato recuperato grazie all’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco e dei carabinieri di Loiano e Monzuno.