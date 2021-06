Pet Therapy: "Durante il lockdown aumentate le richieste per minori vittime di violenze in famiglia"

Spesso sentiamo parlare di pet therapy, cioè terapia con un animale di affezione che spesso, ma non sempre, si affianca a interventi socio sanitari. E dopo un anno di chiusure e divieti, stiamo lentamente tornando alla normalità e tra le diverse attività che riprendono, sono compresi anche gli Interventi assistiti con animali.

A chi è rivolta principalmente la pet therapy? Ne abbiano parlato con Silvia Oberoi, educatrice cinofila e coadiutore del cane e responsabile di progetto per pet therapy.

"Come professionista lavoro in questo settore dal 2005 , e con l'associazione C'era una volta il cane dal 2012 spiega a Bologna Today - e ciò che si riscontra con il passare del tempo, è un aumento delle richieste di intervento dedicate in particolar modo a bambini i quali, purtroppo, rappresentano la categoria più colpita dalla pandemia".

Quindi lavorate soprattutto con minorenni? E sono aumentate le richieste?

"La pet therapy è applicata in molti campi, senza distinzione di età, ma noi lavoriamo da anni con una realtà del territorio che ospita mamme e minori vittime di violenza da parte dei mariti. E durante il lockdown le richieste di aiuto in tal senso sono notevolmente aumentate"

Ma come funziona?

"Attraverso la relazione con il cane vengono svolte attività mirate e definite precedentemente da un team multidisciplinare che individua che tipo di relazione sia benefica e quale controindicata.Nel nel caso di Intervento Assistiti con Animali rivolti a bambini, quasi sempre è indispensabile lavorare su una dimensione ludica che riesca, attraverso il gioco, a far emergere emozioni positive e il decentramento da se stessi. È altresì importante strutturare sedute nelle quali il lavoro di collaborazione (dimensione sociale collaborativa) tra i bambini che insieme svolgono attività per o con il cane, sottolinei l'importanza dello stare bene insieme e poterci essere gli uni per gli altri; obiettivo importante soprattutto in un periodo di pandemia".

Un contatto o rapporto con animali d'affezione è sempre consigliato?

"Collaborando i bimbi possono prepare un gioco che successivamente il cane svolgerà, o costruirgliene uno tutto nuovo dando spazio alla fantasia. Qualcuno si è cimentato nella costruzione delle caramelle da far scartare ai cani, altri hanno costruito una vera e propria cuccia con cartone e plastica. Non di rado però, nelle sedute di Interventi Assistiti con Animali rivolte a bambini la dimensione pro-scritta, ovvero quella da evitare, è quella biografia: vanno evitate dunque attività dove è previsto il racconto o il ricordo di aspetti legati alla propria storia di vita, ciò a meno che gli obiettivi specifici del progetto non lo richiedano esplicitamente"

Ma il contatto con l'animale come avviene?

"Il momento del contatto fisico con l'animale è quello caratterizzato dalle emozioni più forti. Il bimbo si sintonizza in modo molto profondo con l'animale osservando una comunicazione eterospecifica che riesce comunque ad essere inequivocabile e sentita intimamente, nonostante l'oggettiva diversità che li caratterizza. Se ben guidato e dimensionato quindi, il rapporto con l'animale non solo coadiuva il percorso di aiuto o cambiamento della persona, ma ha il prezioso lusso di poter aiutare l'individuo a conoscersi ed ascoltarsi in modo molto profondo.