Petardi venduti ai minori, denunciata negoziante. I Carabinieri: "Anche i fuochi legali sono pericolosi" | VIDEO

L'episodio denunciato a Medicina, è stata l'occasione per mettere in guardia i cittadini invitandoli alla massima attenzione anche in caso di materiali legali

Hanno un nome suggestivo i petardi sequestrati ieri dai Carabinieri - Super Vampiro - a un gruppetto di ragazzi di circa 14 anni a Medicina. A finire nei guai è stata la negoziante che è stata denunciata e rischia una multa salata, come prevede la legge "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende fuochi artificiali o altri prodotti pirotecnici a minori di anni quattordici e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro".

L'episodio di Medicina, riferito dal tenente Luca Filopei, che guida la tenenza, è stata occasione per i Carabinieri del comando provinciale di Bologna di mettere in guardia i cittadini, in vista dei festeggiamenti di fine d'anno confermando un'intensificazione delle attività di controllo di comandi, caserme e tenenze del territorio metropolitano "non tanto di repressione quanto di prevenzione. Bisogna partire da un presupposto: si tratta sempre di materiali pericolosi, anche se legali" ha detto il comandante del nucleo operativo, Tenente Colonnello Giovanni Russo questa mattina ai cronisti "le maggiori violazioni si riscontrano con quelli legali, anche nelle norme di utilizzo".

A fare la differenza, ha spiegato il luogotenente Davide Cutrino, responsabile degli artificieri, è, oltre alle stampigliature che rendono i fuochi conformi alle normative, la quantità delle polveri contenute all'interno che sono responsabili dei maggiori rischi e lesioni.

I consigli degli artificieri

non acquistare e non usare mai fuochi d'artificio proibiti, sono pericolosissimi;

acquista da commercianti autorizzati soltanto fuochi consentiti e lascia che ad accenderli sia un adulto. Affidati al buon senso e se hai l'impressione che sei di fronte ad un venditore improvvisato, lascia stare e vai da unaltro

l'uso improprio dei fuochi d'artificio, di qualunque tipo, può comportare gravi conseguenze: ustioni, perdita delle dita, delle mani, della vista e lesioni più gravi;

prima di accenderli leggi e segui attentamente le istruzioni. Ancor prima, però, controlla che il prodotto sia in ottimo stato di conservazione ovvero che non presenti segni d'umidità o di danneggiamento e che possono determinare la fuoriuscita di polvere pirica;GIRANDOLE: Utilizzando gli appositi fori inchiodare l'artifizio ad un palo ed allontanarsi immediatamente.

quando accendi un fuoco d'artificio non indossare indumenti di pile o di fibra sintetica oppure acetati: una scintilla potrebbe incendiarli;

se un fuoco d'artificio non si accende subito non ritentare, buttalo via;

SPETTACOLI: Appoggiare a terra su una superficie solida e piana onde evitare che l'artifizio possa ribaltarsi. Accendere ed allontanarsi immediatamente. Per una maggiore sicurezza bloccare con sassi e mattoni.

non tentare di riaccendere botti inesplosi che trovi per strada, evita di toccarli o di raccoglierli;

usa i fuochi d'artificio consentiti in luoghi aperti, comunque lontano dalle persone e da materiale infiammabile;

FONTANE E VULCANI: Appoggiare a terra su una superficie solida e piana, accendere la miccia ed allontanarsi immediatamente.

non unire od accendere contemporaneamente più fuochi;

quando qualcuno usa i fuochi d'artificio, mettiti al riparo;

nell'accendere quelli consentiti ricordati di: posizionare il fuoco su una superficie piana o, in caso di razzi, perfettamente in verticale, non utilizzando bottiglie di vetro; non tenere mai con le mani razzi, candele o petardi; allontanati immediatamente e non accendere razzi o petardi con la miccia corta, potrebbero esploderti in mano da un momento all'altro; non gettare e non indirizzare mai petardi o razzi verso le persone; non far esplodere mai petardi o razzi in bottiglie o dentro contenitori fragili, perché rompendosi possono produrre pericolose schegge;Immagine raffigurante un carabiniere che richiama un ragazzo mentre accende un gioco pirotecnico senza le giuste precauzioni.

non cercare di costruire un petardo di dimensioni maggiori utilizzando le polveri di più petardi;

evita di trasportare materiale pirotecnico in macchina e di usare fiamme libere (accendini, fiammiferi, sigarette, ecc.) nelle vicinanze.

Prima dell’acquisto:

assicuratevi che sul petardo sia presente l’etichetta riportante la classificazione del Ministero dell’Interno, il nome del fabbricante o dell’importatore e le istruzioni d’uso;

controllate la data di scadenza;

verificate che l’articolo sia in ottimo stato di conservazione, ovvero che non presenti segni di umidità o danneggiamenti;

evitate di acquistare da bancarelle improvvisate o di comprare prodotti non autorizzati dal Ministero dell’Interno.

Dopo l’acquisto:

non tenete mai articoli pirotecnici in tasca, negli zaini o nelle borse, soprattutto quelli con accensione a sfregamento ma usate scatole di cartone;

conservate i prodotti acquistati lontano da fiamme libere e da fonti di calore, in luoghi sicuri e asciutti. Ricordate che l’umidità ne compromette la sicurezza e il funzionamento;

riponeteli sempre fuori dalla portata dei bambini.

Al momento dell’accensione:

accendete gli articoli pirotecnici in luoghi aperti, lontani da case, persone e posti a rischio di incendio;

non usateli in presenza di vento;

accendeteli sempre uno alla volta, avendo l’accortezza di tenere gli latri artifizi lontano e al riparo da eventuali scintille;

non avvicinate mai il viso al petardo;

accendete la miccia, allungando il braccio e tenendo così a distanza il busto.

Ultimo consiglio, ma non meno importante: Telefona immediatamente al 112 se ti accorgi che qualcuno vende od accende fuochi proibiti: potresti salvare una vita!

I giochi pirotecnici autorizzati

I giochi pirotecnici autorizzati e in libera vendita devono riportare sulla confezione un’etichetta con il numero del decreto ministeriale che ne autorizza il commercio, il nome del prodotto, la ditta produttrice, la categoria d’appartenenza e le modalità d’uso. Possono essere venduti in tutti gli esercizi che sono in possesso di licenza per la vendita di giocattoli (tabaccherie, supermercati, cartolerie, etc.) e possono essere acquistati da tutti, purché quattordicenni. Se il gioco pirotecnico che state acquistando è privo di etichetta è sempre da considerarsi proibito. Ricordate che alcuni giochi, anche se non vietati, sono comunque molto pericolosi e possono causare, se non usati in modo corretto, gravi danni a persone e cose.

I prodotti pirotecnici classificati dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza in IV e V categoria (artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti) possono essere venduti solamente in negozi autorizzati, muniti di Licenza Prefettizia, e possono essere acquistati da persone maggiori di anni 18 e munite di porto d'armi. Per l'accensione di tali artifizi è necessaria la denuncia alle forze dell'ordine e, comunque, dietro autorizzazione o licenza.

I fuochi professionali appartengono alla IV categoria e possono essere fabbricati, utilizzati e venduti da ditte pirotecniche munite di licenze e patentino per il mestiere di fochino. In ogni caso, l'accensione di tali fuochi deve essere autorizzata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

E’ assolutamente vietato vendere ed acquistare prodotti clandestini. Costituisce reato, che punisce sia il commerciante sia l’acquirente. Il “Pallone di Maradona”, la bomba “Osama Bin Laden” e le più conosciute “cipolle” sono infatti dei veri e propri ordigni che possono causare gravi danni.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 04 aprile 2010 n.58 e Decreto Legislativo 26 agosto 2011 n. 198, gli articoli pirotecnici sono classificati secondo la seguente tabella:

a) Fuochi d'artificio:

Categoria 1 - fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;

Categoria 2 - fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale, un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati; (se singoli artifici scoppianti, crepitanti o fischianti con una carica di effetto non superiore a 150 mg; se singoli artifizi ad esclusivo effetto luce colore con una massa netto non superiore a gr. 120; se singoli coni non superiore a 60 gr.)

Categoria 3 - fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

Categoria 4 - fuochi d'artificio professionali che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da «persone con conoscenze specialistiche» di cui all'articolo 4, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non e' nocivo per la salute umana;

b) Articoli pirotecnici teatrali:

Categoria T1 - articoli pirotecnici per uso scenico, che presentano un rischio potenziale ridotto;

Categoria T2 - articoli pirotecnici professionali per uso scenico che sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche;

c) Altri articoli pirotecnici:

Categoria P1 - articoli pirotecnici diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che presentano un rischio potenziale ridotto;

Categoria P2 - articoli pirotecnici professionali diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che sono destinati alla manipolazione o all'uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.

Di seguito vi proponiamo un album fotografico dei fuochi d’artificio più conosciuti. Può esservi d'aiuto. Quelli autorizzati e in libera vendita sono contrassegnati con un bollino verde, quelli appartenenti alle categorie IV e V del T.U.L.P.S. in giallo, mentre quelli vietati con un bollino rosso.

Nei casi dubbi, prima di acquistare il prodotto rivolgetevi ai carabinieri telefonando al 112. (Fonte: Arma dei Carabinieri)