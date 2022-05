Acque agitate negli appalti Philip Morris, Usb: "Sciopero a oltranza personale Iss"

Agitazione e sciopero proclamato a oltranza per i lavoratori di un appalto per il gruppo Philip Morris. Il sindacato di base Usb ha infatti annunciato lo stato di agitazione per i lavoratori della Iss, società che si occupa di servizi per le aziende.

"Dopo diversi incontri con la Direzione Iss in merito alla discussione della piattaforma contrattuale presentata all’inizio di aprile, le posizioni rimangono enormemente distanti. Qualche timida risposta è arrivata per alcuni lavoratori con contratti part-time e inquadramenti professionali, nessuna risposta invece in merito alla parte economica, buoni pasto, aumento del salario e premio di risultato".

in conseguenza di ciò, rimarca il sindacato, "le lavoratrici ed i lavoratori della Iss, e più in generale di tutti gli appalti, si trovano ad operare tutti i giorni al fianco di dipendenti Philip Morris che hanno condizioni contrattuali di miglior favore. Mentre i lavoratori in appalto molto spesso non riescono nemmeno ad arri-vare a fine mese".

Per queste ragioni "abbiamo deciso di aprire lo stato di agitazione e proclamare sciopero ad oltranza a partire dalle ore 22.00 di martedì 24 maggio con presidio davanti ai cancelli della Philip Morris di Crespellano a partire dalle ore 9.30 di mercoledì 25 maggio".