Philip Morris dà "Corrente" ai suoi dipendenti

Philip Morris dà 'Corrente' ai propri dipendenti. In occasione della 19esima settimana europea della mobilità, Philip Morris Manufacturing and Technology Bologna annuncia un accordo che porta le auto elettriche del servizio di car sharing di Tper fuori dai centri urbani di Bologna, Ferrara e Casalecchio con il primo punto di sosta dedicato in provincia di Bologna.

Grazie alla partnership tra la multinazionale del tabacco e Corrente (servizio gestito dal consorzio Ominbus di Tper), il servizio di mobilità condivisa consentirà a tutti i dipendenti dello stabilimento Crespellano di avvalersi di 280 veicoli elettrici che potranno essere ricaricati in parcheggi dedicati vicino allo stabilimento. Non solo. Grazie a una precedente partnership tra le due società, i dipendenti di Philip Morris potranno beneficiare del servizio a una tariffa agevolata in qualità di abbonati annuali Tper.

"Il servizio di car sharing, di cui da oggi potranno usufruire le oltre 1.600 persone che lavorano nel nostro stabilimento, è un ulteriore passo verso una mobilità green e dimostra il nostro continuo impegno per essere un'azienda sostenibile. La collaborazione con le istituzioni locali è stata fondamentale per offrire alle nostre persone modalità ecologiche e vantaggiose per raggiungere il luogo di lavoro", sottolinea Oleksiy Lomeyko, director Operations di Philip Morris Manufacturing and Technology Bologna.

Le auto di Corrrente potranno essere utilizzate dai lavoratori anche in caso di spostamenti per esigenze lavorative, il cui costo verrà addebitato all'azienda. Il servizio sarà incentivato anche attraverso la distribuzione di minuti gratuiti a quanti utilizzeranno con più frequenza le auto elettriche.

"Corrente è un servizio di carsharing a flusso libero che utilizza esclusivamente auto full electric. In meno di due anni di attività si è registrato un forte gradimento dell'utenza che ha portato il numero delle vetture a crescere fino alle attuali 280", fa il punto Fabio Teti, direttore sviluppo commerciale di Tper.

"Philip Morris Manufacturing and Technology Bologna dimostra ancora una volta non solo sensibilità ambientale e attenzione alla mobilità sostenibile, ma anche attenzione ai propri collaboratori per i quali l'opzione di Corrente potrà presto diventare un'abitudine quotidiana anche al di fuori degli spostamenti casa-ufficio. La nostra formula 'Business' consente infatti di distinguere direttamente dall'app se la corsa è di lavoro o privata, con due separati sistemi di fatturazione", aggiunge il manager.

A giugno del 2019, infatti, Philip Morris Manufacturing and Technology Bologna insieme a Tper e a Trenitalia Tper, con la Città metropolitana di Bologna e con la Regione Emilia-Romagna, presentò il primo progetto in Italia di mobilità intermodale ferro-gomma, utilizzabile sia dal personale aziendale che dalla popolazione residente. Il progetto prevede due linee di trasporto pubblico locale, interamente finanziate dal colosso americano, per collegare su gomma le stazioni ferroviarie di Anzola e di Crespellano, raggiungibili grazie ai servizi di Tper e Trenitalia, e l'area industriale della Valsamoggia, dove oltre allo stabilimento del gruppo Philip Morris, ci sono altre realtà industriali.

Infine, sempre per massimizzare il profilo di sostenibilità dei trasporti da e per la fabbrica, Philip Morris da circa due anni ha adottato il progetto di Car pooling per agevolare la condivisione dei mezzi privati, attraverso un'applicazione mobile, che nel 2018 ha fatto risparmiare 264.000 chilometri e 20.000 chili di CO2 immessi nell'aria. (Dire)