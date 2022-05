Philip Morris, torna il dialogo. Il sindacato: "Ci sono proposte concrete"

Riparte il confronto in Iss sui lavoratori in appalto in Philip Morris, ma resta lo stato di agitazione. Lo fa sapere Usb. "A differenza dell'ultimo incontro, la direzione Iss è giunta al tavolo con delle proposte concrete sulle quali è iniziato il confronto", prende atto il sindacato. "Si è discusso di un premio di risultato variabile legato ad alcuni indicatori aziendali - spiega Usb - dell'incremento dell'importo del buono pasto, dell'incremento delle ore per i part-time involontari e del riconoscimento delle qualifiche professionali per quei lavoratori che svolgono le mansioni più complesse".

Per la parte del salario strutturale, "per i lavoratori elemento imprescindibile per la firma dell'accordo, permangono forti criticità anche se c'è un'apertura da parte della azienda. Siamo naturalmente ancora su posizioni molto distanti per questo motivo lo stato di agitazione permane, ma i presupposti per fare un accordo ci sono tutti". Direzione aziendali e lavoratori si rivedranno l'8 giugno.

(Dire)