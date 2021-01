Coperte, vestiario e alimenti ai senza fissa dimora: per donare si chiama il taxi

Basterà chiamare o inviare un messaggio al numero 3402854947 per prenotare un taxi che, in base alla disponibilità, in poco tempo arriverà a domicilio pronto a ritirare coperte, maglioni, giacconi, piumoni, sacchi a pelo, scarpe, puliti e in ottimo stato, da donare ai senza fissa dimora seguiti dalla cooperativa "Piazza Grande", a partire dal 23 gennaio.

Si chiama "Emergenza freddo 2021" ed è stata promossa dell'associazione "Tutti taxi per amore" con l'obiettivo di dare un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà, avviando una collaborazione tra cittadini, tassisti Cotabo e la "Piazza Grande". Sarà possibile donare anche alimenti, purche' confezionati e non deperibili.

"Questa idea rappresenta il nostro impegno per sostenere l'inclusione sociale, per chi rimane indietro e ha bisogno di tutto, per gli invisibili, che invisibili non devono essere", spiega Marco Salciccia, presidente di Tutti taxi per amore. "Come Cotabo- aggiunge Andrea Farnè della cooperativa bolognese di tassisti- aderiamo all'iniziativa per dare il nostro contributo ai senzatetto della città di Bologna, che a maggior ragione in questo periodo vivono momenti difficili per via delle basse temperature. Crediamo che l'impegno sociale sul territorio sia un valore fondamentale e imprescindibile da coltivare con continuita'". Una coperta "puo' fare la differenza nel salvarsi una vita, per chi non ha una casa- sottolinea Carlo Francesco Salmaso, presidente di Piazza Grande- È sconcertante nell'ottava economia del mondo, ma e' la conseguenza di quando si compete ciascuno soltanto per il proprio interesse. Inevitabilmente, qualcuno perde". (dire)