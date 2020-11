Tper, Cda conferma piano investimenti: in arrivo 340 nuovi mezzi e altre assunzioni

Un piano di 150 milioni di euro in quattro anni, che include l'acquisto di 340 nuovi bus. Lo comunica Tper in una nota, citando l'ultima riunione del consiglio di amministrazione.

Nello stesso piano si fa riferimento anche alle assunzioni: nel 2020 -questi i dati diffusi dall'azienda- sono state 41 le persone assunte da Tper nella prima metà dell'anno, a cui si sono "aggiunte 8 assunzioni in ottobre e ulteriori 18 nuove assunzioni di conducenti che stanno divenendo operative in questi primi giorni di novembre, tutte con contratto di lavoro a tempo indeterminato". Complessivamente sono dunque 67 le nuove matricole entrate in Tper nel corso del 2020. Gli inserimenti "sono legati sia al naturale turnover che al costante rafforzamento dei servizi".

La gran parte dei nuovi assunti del 2020 ha compiti di guida. Si tratta in maggioranza di giovani, uomini e donne, la cui età media è decisamente inferiore ai 30 anni: per gli assunti dell’ultima selezione pubblica entrati in servizio negli ultimi mesi la media anagrafica è di 27,8 anni.

"In un periodo pandemico particolarmente delicato -fa sapere Tper- massimi restano l'impegno e l'attenzione che Tper sta ponendo nella gestione dei servizi, essendo il trasporto pubblico locale incessantemente in prima linea e continuamente attivo nell’accompagnare le diverse fasi emergenziali. Pure in questo contesto senza dubbio difficile, l’ultima riunione del Consiglio di Amministrazione è stata occasione di conferma dell'importante piano investimenti in corso".