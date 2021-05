Appalto gara sosta Tper, il sindacato Sgb proclama un giorno di sciopero

Il sindacato di base Sgb chiama un giorno di sciopero contro il passaggio del piano sosta a una cordata di aziende, concorrenti di Tper. I controllori dei parcheggi incroceranno le braccia il prossimo 1 giugno.

Alla base dell'agitazione c'è l'esito del bando proprio sulla gestione delle striscie blu, strappato a Tper da un gruppo di aziende non bolognesi, con una piccola partecipazione di un colosso dell'energia francese.

Il rischio paventato dai sindacati è che l'azienda vincitrice "non rispetti quanto previsto dalle clausole di garanzia e trovi la maniera di abbassare il costo del lavoro e di peggiorare le condizioni degli addetti alla sosta e all’ufficio contrassegni che, nel corso degli anni, hanno portato avanti numerose battaglie per ottenere miglioramenti nella loro attività", lamenta Sgb in un comunicato.

L'agitazione si inserisce nel solco di una vicenda controversa, ovvero l'esclusione di Tper dalla gara per un difetto di notifica. L'azienda dei trasporti a partecipazione pubblica si sta opponendo all'esito rivendicando la correttezza del suo operato, ma già il Tar ha nelle scorse settimane dato torto a Tper, che ora ha portato il ricorso al Consiglio di Stato.

"La situazione attuale -sferza il sindacato di base- è frutto di una evidente incompetenza del management di Tper che dovrebbe assumersi le proprie responsabilità, e del Comune di Bologna che non ha voluto rimandare la gara riallineandola a quella del trasporto pubblico, pure nelle condizioni di incertezza determinate dalla pandemia in corso. La nostra posizione contro le gare -continua la nota- è sempre stata chiarissima e questa vicenda è la conferma che lasciare al mercato servizi che interessano la collettività porta a risultati inaspettati e non prevedibili".