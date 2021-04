Un intrattenimento sulle dolci note di un pianoforte, mentre si aspetta il vaccino. E' il 'dono' di Musica in attesa, iniziativa settimanale promossa da Bologna Congressi, Teatro EuropAuditorium, Orchestra Senzaspine e All For Music. Non sarà solo pianoforte, ma nella teca appositamente allestita davanti al centro vaccinale andranno a comporsi anche duo e trio, con musiche che vanno da Chopin a Dalla, passando per Morricone.