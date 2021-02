In giro durante il coprifuoco, fugge all'alt dei carabinieri: fermato dopo inseguimento con lo spray urticante

E' stato arrstato per resistenza a pubblico ufficiale ieri sera un 47enne cittadino italiano, bloccato dopo un inseguimento dei carabinieri che da Pianoro è terminato in via del Dazio a Bologna. Il soggetto, che già aveva in corso un divieto di dimora nel comune collinare, alla vista del posto di controllo di via Andrea Costa ha scartato la pattuglia dei militari e ha proseguito.

Immediato è partito l'inseguimento in auto: una pattuglia del Radiomobile ha poi intercettato la vettura alle porte di Bologna, ma all'uscita dal mezzo il 47enne si è mostrato molto agitato, e i militari hanno ricorso allo spray urticante per bloccare il 47enne, venuto nel frattempo alle vie di fatto con gli effettivi dell'Arma.

L'uomo, residente a Medicina, è stato arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, tradotto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Durante la colluttazione con il 47enne, un Carabiniere di Pianoro è rimasto lievemente ferito.