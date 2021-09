Incendio a Pianoro, camion distrutto dalle fiamme: conducente ferito

Un camion distrutto dalle fiamme e un'alta colonna di fumo. E' accaduto oggi poco prima delle 13 nel territorio di Pianoro, dopo che, da quanto si apprende, un camionista che aveva parcheggiato il mezzo sulla Fondovalle Savena ha accesso un fornelletto all'interno dell'abitacolo.

Le fiamme sarebbero partite dal sistema di alimentazione e il rogo ha completamente distrutto il camion. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco e i Carabinieri per i rilievi, oltre all'ambulanza del 118 che ha trasportato l'uomo, che ha riportato diverse ustioni, al Pronto Soccorro, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

Foto archivio