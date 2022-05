A decine spariti nella notte: ladri di polli in azione a Pianoro

Polli, galline, galli e anche qualche tacchino. E' di diverse decine di capi l'ammanco che un pensionato del posto si è ritrovato a dover denunciare ai carabinieri di Pianoro. Il misterioso furto, avvenuto qualche giorno fa, ha letteralmente decimato il piccolo allevamento che il 77enne aveva messo in piedi.

Dopo attenta analisi investigativa, i militari del comune alle porte di Bologna hanno individuato una proprietà ove erano custodite bestiole simili. In qualche modo il 77enne ha riconosciuto a vista alcuni dei capi trafugati, e per il personale dell'Arma non è rimasto altro che denunciare l'uomo che ha in uso il terreno -un 38enne cittadino moldavo- per ricettazione.