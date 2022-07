Medici di base carenti a Pianoro: Rete civica avvia raccolta firme

Immediata sostituzione "dei Medici mancanti", il riconoscimento "delle zone disagiate" e un adeguato supporto "ai medici, in modo da incoraggiarli a scegliere di prestare servizio in quei territori". Per questo "Pianoro Civica ha promosso una petizione - ‘SOS MEDICI DI BASE’- che intende porre senza indugi la questione della carenza dei medici di base a Pianoro e dintorni".

La formazione politica che in consiglio regionale esprime Marco Mastacchi va alla carica sul problema dei medici in Appennino e nel farlo si rivolge direttamente a viale Aldo Moro e all'Ausl di Bologna. La questione riguarda principalmente il territorio di Pianoro.

"La situazione dei Medici di base a Pianoro e frazioni è davvero critica: mentre moltissimi pianoresi hanno già il dottore al di fuori dal Comune, a fine luglio altre centinaia di cittadini rimarranno senza Medico. Sono da tempo senza medico Botteghino e la Val di Zena e Livergnano lo sarà a breve".

Con questa petizione, "per la quale sono attivi già 13 punti di raccolta firme" Pianoro Civica chiede al Sindaco di Pianoro, alla Regione Emilia-Romagna e all’AUSL di Bologna "di garantire a Pianoro e alle sue frazioni la copertura completa e continuativa dei medici di base". Non solo, per i promotori occorre procedere "all’immediata sostituzione dei Medici mancanti, il riconoscimento delle zone disagiate e un adeguato supporto e gli opportuni incentivi economici e logistici ai medici, in modo da incoraggiarli a scegliere di prestare servizio in quei territori.

Se le città riescono a garantire un numero maggiore "ancorché insufficiente" di professionisti, nei paesi dei territori più fragili o marginali, "spesso il medico è uno solo. Nelle aree appenniniche, data anche la conformazione del territorio e l’elevata presenza di cittadini in età avanzata, la carenza dell’assistenza medica di base mette a rischio la salute delle persone proprio nel momento in cui invece l’assistenza territoriale dovrebbe essere rafforzata" commentano Mastacchi e Luca Vecchiettini di Pianoro Civica.