Fermato per un controllo, se la prende con i carabinieri

Sono state una mezza dozzina nelle ultime 24 ore le sanzioni comminate ad altrettanti automobilisti durante i consueti controlli stradali dell'Arma di carabinieri. Tra questi, un ventenne è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato controllato nel comune di Pianoro, ma ha dapprima ostacolato la discesa di uno dei militari dal mezzo cercando di chiudere lo sportello della gazzelle, per poi dare in escandescenze e colpire sia la vettura di servizio che il guard-rail. Riportato alla calma il ragazzo, alla guida di una Bmw, si è sottoposto all'alcool test, risultando poi positivo. Analoghe sanzioni per guida in stato di ebbrezza sono state disposte a Imola, Vergato e Bologna.