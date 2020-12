Pianoro, Vecchiettini (Lega): "Estendere gli orari degli Uffici Postali per ridurre i disagi ed evitare attese inutili"

"Dopo aver ricevuto numerose sergnalazioni di disagi per la riduzione degli orari di apertura degli Uffici postali di Pianoro Nuova e Pianoro Vecchia, ho deciso di scrivere ai relativi direttori, e non escludo anche di avviare una petizione online". La posizione è di Luca Vecchiettini, capogruppo Lega Pianoro, che interviene dopo aver raccolto alcune lamentele della cittadinanza: "In una lettera ho esposto quelle che sono le criticità segnalatemi, in particolare lunghe file all'aperto che si vengono a creare, potenzialmente compromettenti per la salute in periodo invernale, e il fatto che alcune categorie, come i lavoratori a tempo pieno o gli artigiani, possono avere difficoltà ad accedere ai servizi visti i pochi prari disponibili".

Vecchiettini poi incalza: "Ho chiesto, con spirito di collaborazione, di valutare concretamente l'estensione degli orari di apertura, così da ridurre i disagi e consentire un maggiore scaglionamento degli arrivi, e di adottare provvedimenti per non far attendere inutilmente gli utenti che arrivano senza prenotazione, in prossimità degli orari di chiusura".

E conclude: "Sono certo che la volonta dei direttori sarà quella di volersi confrontare, al fine di offrire il migliore servizio possibile ai pianoresi, a maggior ragione in un periodo di grande emrgenza, nel quale è necessario tutelare le fasce più deboli, e la loro salute".