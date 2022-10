Coltivano 24 piante di marijuana in giardino, denuncia per padre e figli

Il padre e due figli denunciati per coltivazione di stupefacenti. È successo a San Giovanni in Persiceto dove i tre detenevano, nel giardino di casa, 24 piante di marijuana per uso personale.

I carabinieri sono andati a perquisirli dopo una segnalazione e hanno trovato, oltre alle piante, anche una circa 50 grammi di marijuana già essiccata. I tre, tutti incensurati, sono accusati di coltivazione di stupefacenti.