Piantedosi a Bologna, firmato il Patto sulla sicurezza: immigrazione e spaccio al centro

Giornata impegnata per la Prefettura di Bologna che, nella mattinata di oggi, sabato 21 gennaio, ha ricevuto la visita del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il ministro è stato ricevuto dal sindaco Matteo Lepore e dal prefetto Attilio Visconti e, insieme alle altre cariche in capo ai servizi civili e delle forze dell’ordine, hanno discusso per più di un’ora sui temi più impellenti che riguardano la sicurezza della città. Alla fine dell’incontro, Piantedosi ha firmato insieme al sindaco e al prefetto il “Patto per la sicurezza urbana integrata e la vivibilità a Bologna” di durata biennale: sostanzialmente, l’accordo prevede una generale attenzione sulle specifiche aree ritenute prioritarie per la sicurezza e la vivibilità cittadina, un miglioramento del circuito informativo tra istituzioni e una particolare attenzione alle esigenze segnalate dai cittadini. A tal proposito è stata istituita una cabina di regia composta da rappresentanti della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo e del Comune di Bologna nonché della Questura, del Comando Provinciale Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, ai qual si aggiungono i Presidenti di Quartiere nel momento di necessità su uno specifico territorio.

Le criticità

Nonostante la puntualizzazione del sindaco Lepore sul “non vivere di emergenze”, sono diversi i punti trattati all’interno del Patto definiti come “criticità”: spaccio, prostituzione, danneggiamento al patrimonio pubblico e privato, accattonaggio con impiego di minori e disabili, superamento e contenimento degli insediamenti abusivi, incuria e, in generale, comportamenti che turbano gravemente lo spazio e la vivibilità cittadina. All’interno del Patto viene inoltre data particolare rilevanza alla collaborazione tra parti ed è previsto, qualora fosse necessario, il coinvolgimento di enti o soggetti terzi, il tutto teso a elevare i livelli di sicurezza e vivibilità urbana coordinando l’attività di prevenzione e contrasto degli illeciti.

Nel patto si parla poi di degrado urbano, cura della città, monitoraggio del territorio, accertamenti sugli esercizi pubblici e sul commercio abusivo, prevenzione alle forme di disagio giovanile, azioni di contrasto alla violenza di genere e allo sfruttamento della prostituzione. E ancora: “proseguire e rafforzare la proficua collaborazione nel campo dell’accoglienza e nell’inclusione sociale di persone straniere”, contrasto all’infiltrazione della criminalità nelle attività produttive oltre a un piano di formazione e aggiornamento del personale delle forze dell’ordine.

Immigrazione, spaccio, anarchici e forze dell'ordine

“Si tratta di un Patto che va oltre all’impegno simbolico sulla collaborazione, ma anzi abbiamo fatto ragionamenti specifici sugli interventi relativi a specifici ambiti tipici di questa città. Abbiamo analizzato la condizione della sicurezza pubblica in generale di Bologna: le espressioni di soddisfazione devono essere usate con cautela, ma Bologna mantiene una posizione che io conosco bene (Piantedosi è stato prefetto di Bologna dal 2017 al 2018, ndr) e di cui sono orgoglioso e di cui mi sento parte. Bologna è una città che sa accogliere e assorbire i fenomeni più complicati, sa gestire le situazioni per la salvaguardia del tessuto sociale per tradizione della città e dei suoi amministratori. Abbiamo verificato l’impatto migratorio, che ci preoccupa a livello nazionale e che qui presenta dei numeri da tenere sotto attenzione, ma che per ora sono gestiti con le capacità del contesto locale, tra cui la gestione dei minori non accompagnati. Abbiamo parlato di formule di collaborazione che in realtà già esistono: il Patto serve a solennizzare e a riflettere su come indirizzare ancor meglio le attività delle istituzioni sulla sicurezza urbana”.

Piantedosi ha poi elencato una serie di problemi che trovano riscontro all’interno del Patto: “Zone di spaccio come la Bolognina e il centro storico, o zone afflitte dalla cosiddetta movida: qui c’è la necessità di contrastare l’attività dei locali a volte sregolata. Non siamo venuti solamente per fare presenza di circostanza, ma vista la discussione che abbiamo avuto credo che ci siano veramente i presupposti affinché le azioni previste dal Patto siano presto visibili”.

Stimolato dalle domande della stampa presente all’incontro, il ministro dell’Interno è entrato più nello specifico su uno dei temi maggiormente citati, quello dello spaccio: “In tutta Italia c’è crescente domanda di stupefacente e questo aumenta l’offerta. La diffusione di stupefacenti condiziona gran parte del mondo criminale, con le conseguenti ricadute a livello sociale. Abbiamo parlato dei luoghi dove questo avviene principalmente a Bologna e li verranno indirizzate le nostre attenzioni. Al di là dei discorsi sulla presunta inutilità degli arresti, noi ci batteremo per allontanare il fenomeno dove si manifesta con maggiore visibilità e ci sposteremo dove il traffico di stupefacenti si sposterà. Noi dobbiamo garantire la presenza dello Stato, non possono esserci fenomeni che accadono sotto gli occhi di tutti senza accenno di presenza da parte dello Stato. Non è così adesso, e anzi c’è uno sforzo notevole e quotidiano da parte dello stato, ma è importante che i cittadini sappiano che questi fenomeni non sono tollerati dallo Stato”.

Un passaggio c’è stato anche sui movimenti anarchici locali e sulle recenti proteste sul regime di 41bis cui è relegato l’attivista Alfredo Cospito: “C’è sicuramente un’attenzione particolare su Bologna e sui movimenti anarchici. Ne abbiamo parlato anche oggi. Mi congratulo con le forze dell’ordine per come hanno gestito le recenti manifestazioni. È un ambito che teniamo in grande considerazione. Il legame con quella vicenda fa registrare qualche effervescenza, non solo a Bologna. Le ultime manifestazioni potevano far maturare qualche preoccupazione ma così non è stato: è con questa attenzione che intendiamo trattare l’argomento”. Sostanziale no comment, invece, per quanto riguarda la volontà da parte dei deputati di Fratelli d’Italia di costituire una commissione di inchiesta sui cosiddetti Anni di Piombo, in cui rientra anche la Strage di Bologna. Nei giorni scorsi, il sindaco Lepore e tutta la parte sinistra della politica bolognese si era espressa con preoccupazione, temendo per un’ingerenza politica all’interno della ricerca della verità sui fatti del 2 agosto 1980. Piantedosi ha poi concluso la sua conferenza stampa parlando dell’eventualità di sbarchi al porto di Ravenna, del recente arresto del boss mafioso da anni latitante Matteo Messina Denaro e sull’aumento dell’organico delle forze dell’ordine in città: “Il potenziamento è già stato realizzato: a Bologna sono circa 94 le nuove unità unità nell’ultimo anno. Non voglio parlare solo di numeri, ma questo dato testimonia l’attenzione sul territorio. Nonostante le persone che vanno via il saldo tra uscite e ingressi è comunque positivo. Il Ministero dell’Interno sta adottando politiche di rinnovo complessivo e intendiamo proseguire così”.

Sul tema specifico delle forze dell’ordine negli ospedali, Piantedosi ha detto che il Ministero ha recentemente avviato “nelle tre aree metropolitane più grandi, Roma Milano e Napoli, un ripristino delle forze di polizia. Partendo da Roma abbiamo rinforzato i presidi e continueremo sulle grandi aree metropolitane. I presidi sugli ospedali è sicuramente un tema che stiamo affrontando e lo affronteremo con la necessaria gradualità. La destinazione bolognese, in questo, sarà sempre di primaria importanza”.

La soddisfazione di Lepore

“È una firma importante, un protocollo per la sicurezza e la vivibilità della città. Ho chiesto al ministro di considerare Bologna come una grande città italiana, considerando che in questi anni Bologna è cresciuta: la popolazione è aumentata di 15mila famiglie, l’università è in crescita e noi abbiamo bisogno di dare maggiore qualità ai nostri servizi, a partire dalla sicurezza. Questa firma significa che noi e il Ministero lavoreremo insieme”.