Sicurezza, Piantedosi: "Bologna città effervescente. I problemi ci sono, ma anche gli anticorpi"

Sarà certamente una città con dei problemi, ma Bologna ha gli anticorpi. Queste le parole del Ministro Matteo Piantedosi che oggi è stato in visita in città per un doppio appuntamento: le celebrazioni per il 172°anniversario della Polizia di Stato (celebrazioni e premiazioni degli uomini e delle donne più meritevoli a Palazzo Re Enzo con una esposizione in Piazza del Nettuno) e il comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico che si è svolto alle 12.30 nei palazzi della Prefettura. Si è parlato di Parco della Montagnola (visti gli ultimi due episodi violenti, uno stupro e un accoltellamento letale), delle proteste al Parco Don Bosco e, in generale, sui presidi e le zone "delicate" della città. Ma anche dei traguardi raggiunti, come per esempio lo smantellamento di "intere piazze di spaccio".

Sul tema sicurezza partiamo dai numeri: nell'area della Città metropolitana di Bologna, nel 2023, sono state assegnate 488 unità di personale della Polizia e dei Carabinieri. E sono 52 le unità complessive già destinate nel 2024, cui si aggiungeranno in giugno altre 43 unità della Polizia e a luglio 29 militari dell'Arma. "È un investimento complessivo quello che stiamo portando avanti, per rideterminare gli organici" delle Forze dell'ordine "e invertire il trend negativo, che negli anni ha portato a una diminuzione della presenza organica e soprattutto a un invecchiamento degli operatori". Tutti dati raccontati proprio dal ministro: "Non è l'unico impegno in campo visto che dall'1 gennaio dell'anno scorso a oggi, abbiamo assegnato 2.016 equipaggi dei reparti di prevenzione crimine, quelli di rinforzo agli organici permanenti, per oltre 6.000 unità di personale". Nel 2024 inoltre, sempre per la Città metropolitana bolognese, sono stati assegnati, continua il ministro nel suo report, 130 militari dell'Esercito di cui 84 per il presidio di obiettivi sensibili, nell'ambito delle operazioni Strade sicure, e 46 in particolare per il controllo delle stazioni ferroviarie di Bologna. "In questo campo, rispetto al 2023, c'è stato un incremento di quasi il 100%", rivendica Piantedosi davanti al sindaco Matteo Lepore, in prima fila, e altre altre istituzioni e autorità riunite a palazzo per l'anniversario.

Nell'area di Bologna, dall'inizio del 2023, le operazioni ad 'Alto impatto' della Polizia, con l'impiego di oltre 3.300 agenti uomini e donne, segnano 95 servizi svolti, che hanno consentito di controllare più di 15.000 persone di cui oltre 6.000 stranieri. Come esito di queste attività, sono stati arrestate 56 persone e denunciate 183, oltre a 56 espulse. Inoltre, sono state "smantellate qui a Bologna intere piazze di spaccio, che rappresentano una vera piaga sociale: anche su questo c'è ancora tanto lavoro da fare". Sono i numeri che diffonde il ministro dell'Interno, Matteo Piantendosi, sempre dal palco di palazzo Re Enzo alla festa del 172esimo anniversario della Polizia.

Come prevedibile il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, si è collegato anche alla cronaca più recente e in particolare all'omicidio avvenuto al Parco della Montagnola: "L'autore di questo delitto è stato immediatamente rintracciato e assicurato alla giustizia. Faremo ulteriori sforzi affinché questi episodi delittuosi possano essere sempre più prevenuti, oltre che assicurarne gli autori alla giustizia. Questo per rispondere a un'istanza sia di sicurezza sia di coesione sociale, di ridimensionamento delle sacche di marginalità. È una richiesta che si fa sempre consistente, in cui la realtà virtuale si è imposta sulla realtà".