Il Ministro dell'Interno in città per gli Stati Generali della Ripartenza. "Dobbiamo cambiare cultura, ne va della nostra civiltà"

"Oggi è una giornata importante. Cosa voglio dire alle donne? Di denunciare e uscire allo scoperto". In occasione della giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne, da Bologna il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi lancia l'appello a tutte le vittime.

A margine di un incontro tenuto agli Stati Generali della Ripartenza, il Ministro è intervenuto sul tema della violenza di genere e sul dibattito che i recenti casi di cronaca hanno scatenato: "Non dobbiamo solo indignarci o stupirci, ma cercare di capire perché questi episodi accadono. Ne va della nostra civiltà - ha detto -. Dobbiamo lasciar perdere le ideologie e tutte le polemiche che rischiano di farci perdere di vista l'obiettivo principale".

Davanti a numeri, dati e storie che mostrano che il fenomeno della violenza di genere non è in calo, per Piantedosi è arrivato il momento di "lavorare per invertire questo trend culturale. Trovo stupefacente che ancora oggi episodi come questi accadano nella nostra società, e abbiamo il dovere di indagare le loro cause".