L'affresco di Palazzo Bianchetti torna alla città | VIDEO

Restaurato e restituito alla città l'affresco posto sulla parete di Palazzo Bianchetti, lato Piazza Aldrovandi. L'affresco è databile alla fine del XVI secolo e rappresenta una Crocifissione con le figure della Vergine e di San Giovanni insieme ai Santi Pietro e Paolo. Nella raffigurazione si scorgono anche le Due Torri di Bologna.

L'evento legato alla “Run for Mary”

L’evento rientra nelle iniziative di “P’Arte la Run”, progetto legato alla “Run for Mary” che si svolge durante la permanenza in città della Madonna di San Luca. L’inaugurazione è organizzata da “Via Mater Dei” e Ufficio diocesano per lo sport, turismo e pellegrinaggio, è patrocinata dal Comune di Bologna - Quartiere Santo Stefano e dall’Opera “Madonna della Fiducia”.