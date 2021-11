Caos in Piazza Aldrovandi, minaccia passanti e clienti con il martello

Aveva alzato troppo il gomito così è stato fermato e denunciato e multato per ubriachezza manifesta. E' accaduto in Piazza Aldrovandi: alle 21.30 di ieri, 16 novembre, è stato allertato il 113 da passanti e clienti di un locale che riferivano di un uomo che stava dando in escandescenza e minacciava con un martello chiunque gli capitasse a tiro.

Sul posto è arrivata la volante e gli agenti hanno bloccato l'uomo: si tratta di un cittadino nigeriano 22enne che dovrà rispondere di minacce gravi, porto abusivo di armi, oltre al pagamento di una sanzione per ubriachezza.

Sempre in zona universitaria, da alcuni giorni sono stati intensificati i controlli: nella giornata e nella serata di ieri sono stati identificate 43 persone.

Nell'ambito dell'attività, un cittadino algerino di 60 anni è stato segnalato all'ufficio immigrazione perchè privo di documenti di identità e quindi irregolare sul territorio italiano.

In via Righi, durante un controllo di un'auto, il conducente, cittadino albanese di 20 anni, ha esibito una patente falsa, mentre il passeggero, connazionale 26enne, è irregolare sul territorio italiano. Il 20enne, che non ha mai conseguito la patente di guida, è stato denunciato per falsa identità e guida senza patente. Entrambi sono stati espulsi e accompagnati in un centro per il rimpatrio.