Notte di musica non stop in piazza Aldrovandi, residente esasperata: "Qui rave per zombie" | VIDEO

In una sequenza girata poco prima dell'alba, lo sfogo di chi abita in prossimità di Aldrovandi con vicolo Bianchetti

"Questo è vicolo Biachetti alle cinque del mattino, e questo è un fantastico rave". Si sfoga con l'ironia una residente di piazza Aldrovandi, che nella notte appena passata, poco prima dell'alba, è scesa in strada e ha girato con il telefonino la situazione, appunto tra la piazza già in passato meta di biassanot anche nel lockdown e l'adiacente vicolo.

Nello schermo sono riprese decine di persone che stanno ballando attorno a una cassa, mentre altri finiscono di consumare birre e altro, in uno stuolo di cocci di vetro rotti e un corposo rivolo di urina, che staccandosi dal profilo di un muro percorre tutto il selciato, fino a inumidire il manto stradale.

"Sono le ciuque del mattino, ma no, noi non dobbiamo dormire vero?" ironizza ancora al residente, mentre vaga ancora un po' per piazza Aldrovandi documentando la situazione di evidente degrado.