Piazza Aldrovandi, tavolo in prefettura: in arrivo polizia anche di notte

Polizia in piazza Aldrovandi di notte nei weekend a partire dalle 2. E' il dispositivo contro la malamovida che è stato deciso oggi dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi in Prefettura e in cui appunto è stata approfondita, con il sindaco di Bologna Matteo Lepore, la situazione della piazza che ha innescato le proteste dei residenti.

E dunque, come informa una nota della Prefettura, ripresa dalla Dire, "è stato deciso di procedere ad una rimodulazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica già in essere, rimodulazione che consentirà di assicurare nel weekend una presenza delle forze di Polizia anche in orario notturno a partire dalle 2". Questa "rimodulazione andrà a rafforzare le azioni già poste in essere dal Comune di Bologna che, in piazza Aldrovandi, è presente con uomini della Polizia Locale, assistenti civici e street tutor".

Il nuovo dispositivo, "che si pone in continuità con le modalità di intervento delineate nel Patto per la sicurezza urbana integrata e al vivibilità a Bologna, siglato lo scorso 21 gennaio alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, sarà oggetto di verifica nella seconda metà di luglio" per valutarne "l'efficacia di impatto sul territorio e introdurre, ove necessario, eventuali modifiche".