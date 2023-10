Accoltellamento piazza dei martiri, sopralluogo di Lepore

Incontro con residenti e commercianti di piazza dei Martiri, questa mattina, per il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, dopo l'accoltellamento di due giorni fa. Presenti anche il comandante della Polizia locale, Romano Mignani, e la squadra dei vigili di quartiere che opera in quella zona. "Ho voluto dare un segnale di presenza- spiega il sindaco- anche perché diversi residenti e commercianti, dopo l'accoltellamento, mi avevano chiesto di venire a vedere la situazione della zona. A loro, come di consueto, ho lasciato il mio numero di cellulare per eventuali segnalazioni e aggiornamenti".

Con Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia locale, continua Lepore, "si sta già facendo un lavoro importante di giorno, ma dobbiamo potenziare sopratutto i presidi e i controlli delle Forze dell'ordine la sera e la notte". Proprio di questo il sindaco parlerà al Comitato per l'ordine pubblico. "La situazione è migliorata sotto diversi punti di vista- continua Lepore- penso in particolare al tema dei bivacchi, per i quali ci sono stati diversi interventi". Durante l'incontro di stamattina, residenti e commercianti "hanno riconosciuto la presenza costante degli agenti della Polizia locale- riferisce il sindaco- che vengono tutti i giorni e sono visibili. Analogo lavoro è stato fatto sul tema dell'abbandono dei rifiuti, dove si sono visti miglioramenti".

Desta molta preoccupazione, invece, "la presenza di spacciatori in alcune strade limitrofe a piazza dei Martiri- spiega Lepore- che si sono spostati in questa zona probabilmente anche a seguito degli interventi fatti in via Gramsci, piazza XX settembre, in Montagnola e in Bolognina". Questo fenomeno, rileva il sindaco, lo si sta notando anche in altre aree di Bologna. "Quando ci sono interventi per debellare una piazza dello spaccio -spiega Lepore- capita poi di ritrovare gli spacciatori in un altra zona della città". Per questo, dice il sindaco, "ci siamo presi l'impegno, anche sulla base delle indagini e dei rilievi fatti dalla Polizia di Stato, di portare il tutto al Comitato per l'ordine pubblico per rafforzare la presenza e gli interventi".